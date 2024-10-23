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Блинкен: Россия может повлиять на второй тур выборов президента Молдавии

Блинкен: Россия может повлиять на второй тур выборов президента Молдавии

Российская Федерация может повлиять на второй тур выборов президента Молдавии. С соответствующим утверждением выступил руководитель внешнеполитического ведомства Соединенных Штатов Энтони Блинкен, информирует ТАСС.

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