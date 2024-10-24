Цифра дня: на сколько подорожали автомобили в России за 10 лет

За последние десять лет средняя стоимость нового легкового автомобиля в России выросла втрое. По данным аналитиков из агентства «Автостат», если в 2014 году средневзвешенная цена легковушки без пробега составлял миллион рублей, то на сегодняшний день стоимость превышает три миллиона рублей.
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