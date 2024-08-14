Почти три млрд рублей потратили на ювелирные украшения жители Новосибирска

Ювелирный рынок Новосибирской области вырос на 14%, почти до 3 млрд руб. По этому показателю регион занял второе место в СФО, уступив Красноярскому краю, жители которого украшения любят больше – на них они потратили 3,1 млрд рублей, сообщает РБК.