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World Gymnastics приветствовала решение МОК о допуске россиян: «Спорт должен оставаться независимым от политических соображений»

Международная федерация гимнастики ( World Gymnastics ) приветствовала решение Международного олимпийского комитета (МОК) о допуске россиян.

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