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3 декабря: какой праздник отмечают сегодня, этот день в истории России и Тулы

3 декабря: какой праздник отмечают сегодня, этот день в истории России и Тулы

3 декабря – 337 день года, до Нового года осталось 28 дней. Какие праздники отмечают в этот день? Какие значимые события для истории России и Тулы происходили в разные годы 3 декабря? Подробности читайте в материале Тульской службы новостей.

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