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Операция «Бейтаун». Десантная операция союзников в Италии

Операция «Бейтаун». Десантная операция союзников в Италии

Гитлер из перехваченных радиограмм уже в середине августа 1943 года знал, что Бадольо ведёт переговоры с Англией и США (Операция «Ось»Немецкая оборона).

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