Операция «Бейтаун». Десантная операция союзников в Италии

Гитлер из перехваченных радиограмм уже в середине августа 1943 года знал, что Бадольо ведёт переговоры с Англией и США (Операция «Ось»Немецкая оборона).
Популярные статьи
- В зоне СВО ликвидирован очередной американский наемник, причастный к расправам над пленными военнослужащими ВС РФ
- Памятник Дзержинскому установили у штаб-квартиры Службы внешней разведки России в Москве
- В ночное время суток взрывы гремели в Кривом Роге и Днепропетровске, поражён ряд объектов киевского режима
Свежие комментарии