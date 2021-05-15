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«Ты же изначально согласилась?» – бывшая подопечная Константина Меладзе вывела Ани Лорак на чистую воду

«Ты же изначально согласилась?» – бывшая подопечная Константина Меладзе вывела Ани Лорак на чистую воду

«Ты же изначально согласилась?» – бывшая подопечная Константина Меладзе вывела Ани Лорак на чистую воду Оксана БуянкинаАнастасия Приходько осудила Ани Лорак за её скандальные признания.

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