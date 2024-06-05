«Накосячили – катайте заново». Бойкова – о тренировках у Тутберидзе

Экс-чемпионка Европы и России в парном катании Александра Бойкова сравнила подход к работе в Санкт-Петербурге и Москве, куда они с Дмитрием Козловским перебрались в прошлом году — в школу Этери Тутберидзе.
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