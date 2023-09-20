Военное обозрение

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Украинизация 2.0: на новых территориях России не забывают про «мову»

Украинизация 2.0: на новых территориях России не забывают про «мову»

Мы не такие Должен ли украинский язык присутствовать в школах Запорожской, Херсонской, Луганской и Донецкой областей? В одной стороны, целенаправленное изживание языка, какой бы он ни был, никогда не было в почете.

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