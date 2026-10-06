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Воронежские новости

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Воронежские стрелки завоевали две медали в Ижевске

Воронежские стрелки завоевали две медали в Ижевске

Алиса Лисина из Воронежской области выиграла золото в стрельбе из малокалиберного пистолета на 25 метров, Никита Барков завоевал серебро в аналогичной дисциплине среди юношей.

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