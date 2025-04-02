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Китай

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МИД КНР: Китай приветствует рост количества иностранных туристов

Пекин, 2 апреля /Синьхуа/ -- Китай будет рад видеть у себя еще больше иностранных друзей этой весной, и предоставит еще больше удобств для поездок китайских и зарубежных граждан, заявил во вторник официальный представитель МИД страны Го Цзякунь на очередной ведомственной пресс-конференции.

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