МИД КНР: Китай приветствует рост количества иностранных туристов

Пекин, 2 апреля /Синьхуа/ -- Китай будет рад видеть у себя еще больше иностранных друзей этой весной, и предоставит еще больше удобств для поездок китайских и зарубежных граждан, заявил во вторник официальный представитель МИД страны Го Цзякунь на очередной ведомственной пресс-конференции.