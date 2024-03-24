Формула-3. Австралия. Беганович выиграл 2-ю гонку, Бедрин – 8-й

Гонщик «Премы» Дино Беганович одержал свою первую победу в основной гонке «Формулы-3» в Мельбурне. Шведский пилот стартовал третьим и на 14-м круге обогнал соперника из «Трайдента» Леонардо Форнароли, который в итоге стал вторым, третью позицию завоевал Габриэле Мини («Према»).