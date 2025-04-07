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Царьград

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Александр Овечкин: новый рекорд снайперских голов в НХЛ - 895!

Александр Овечкин: новый рекорд снайперских голов в НХЛ - 895!

На Останкинской телебашне появилось поздравление в честь Александра Овечкина, русского нападающего «Вашингтон Кэпиталз», который установил новый снайперский рекорд в НХЛ, забив 895 голов.

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