В Max стало больше возможностей для настройки приложения и работы с контентом. Пользователи получили доступ к архиву историй, автоматическому сохранению медиафайлов и регулировке размера текста, а авторы каналов — дополнительный способ привлечь внимание новой аудитории.
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