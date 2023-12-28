Годовой план по вводу недвижимости в Москве перевыполнен в полтора раза

Отрасль динамично развивалась по всем направлениям Как рассказал заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв, с начала года в столице построено и введено в эксплуатацию свыше 13,3 млн кв.
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