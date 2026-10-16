В среднем санаторный отдых продолжительностью 10–12 дней с лечебными процедурами стоит от 65 тысяч рублей на человека Россияне стали заметно реже бронировать санатории на предстоящие новогодние каникулы.
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