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NYT: США лишат поддержки страны, где изначально не планировали прекращать помощь

NYT: США лишат поддержки страны, где изначально не планировали прекращать помощь

www.globallookpress.com/Rod Lamkey - Cnp/Keystone Press Agency Администрация президента Соединенных Штатов Дональда Трампа сократила программы помощи для нескольких государств, где изначально обещала сохранить поддержку, сообщает газета The New York Times со ссылкой на списки, предоставленные чиновникам и сотрудникам гуманитарных организаций.

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