Обзор иноСМИ: новый шаг в споре о Курильских островах и кошмар для НАТО

Vladimir Lioubimcev

Betahon Япония нам привлекательна только для поставки миллиона военнопленных(Квантунская армия) для работ по благоустройству Дальнего Востока...😆

НИ В КАКОМ ВИДЕ ЯПОНЦЫ НАМ НЕ НУЖНЫ И НЕ ИНТЕРЕСНЫ!! Бездушные они САДЮГИ... Вспомните, КАК они над китайцами издевались, когда оккупировали Китай. НА СПОР, "КТО БОЛЬШЕ" убьет на улице прохожих китайцев за определенное время. Кто больше, тот и выиграл спор...