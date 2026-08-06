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Обзор иноСМИ: новый шаг в споре о Курильских островах и кошмар для НАТО
Комментарии
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Vladimir Lioubimcev
КУРИЛЫ - ЭТО РОССИЯ!! И ТОЧКА!!
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1 м.
Vladimir Lioubimcev
Betahon
Япония нам привлекательна только для поставки миллиона военнопленных(Квантунская армия) для работ по благоустройству Дальнего Востока...😆
НИ В КАКОМ ВИДЕ ЯПОНЦЫ НАМ НЕ НУЖНЫ И НЕ ИНТЕРЕСНЫ!! Бездушные они САДЮГИ... Вспомните, КАК они над китайцами издевались, когда оккупировали Китай. НА СПОР, "КТО БОЛЬШЕ" убьет на улице прохожих китайцев за определенное время. Кто больше, тот и выиграл спор...
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1 м.
М
Мария
Наш край был в японской оккупации 4 года. Это ужас, что они творили. Гитлер - ангел по сравнению с японцами. Очень жестокий, кровожадный народ. Бабуля рассказывала, что они творили. Захватывали рыбные угодья, при этом всех жителей рыбных посёлков сгоняли в сараи и сжигали живьём.
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1 м.
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