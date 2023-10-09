В Сети появилось видео с места атаки на участников фестиваля в Израиле

Guardian опубликовала кадры, снятые израильским дроном в день атаки сектора ГазаНа сайте британской газеты Guardian появилось видео, где участники музыкального фестиваля на юге Израиля попали под огонь сектора Газа.
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