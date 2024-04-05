В Орловской области определились с датой начала сезона весенней охоты

С 6 апреля в Орловской области начинается весенняя охота на селезней уток и гусей. Это касается северной зоны региона, в которую входят районы Болховский, Верховский, Залегощенский, Знаменский, Краснозоренский, Мценский, Новодеревеньковский, Новосильский, Урицкий, Хотынецкий, Корсаковский и Орловский муниципальный округ.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии