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В Орловской области определились с датой начала сезона весенней охоты

В Орловской области определились с датой начала сезона весенней охоты

С 6 апреля в Орловской области начинается весенняя охота на селезней уток и гусей. Это касается северной зоны региона, в которую входят районы Болховский, Верховский, Залегощенский, Знаменский, Краснозоренский, Мценский, Новодеревеньковский, Новосильский, Урицкий, Хотынецкий, Корсаковский и Орловский муниципальный округ.

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