Управляющая компания жителям не поверила. Людям пришлось самостоятельно доказывать, что они правы.В Екатеринбурге жильцы 31-го дома на улице Рощинской пожаловались на нелегальных мигрантов, которые поселились в подвале.
Жители Екатеринбурга пожаловались на мигрантов, оккупировавших подвал дома
Комментарии
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Maxim
Присадить по ст. 232 УК РФ, прокурорских - в Заполярье, для дальнейшего прохождения службы..
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13 час.
Дмитрий Гурин
Жители просто бы повесили свои замки срезав другие т.к. имеют полное право это их совместная собственность, и если управляйка их замки срежет то сразу влетает в УК РФ по "незаконному проникновению". УК последнее время шибко распоясались или нюхалки забились или тех же прокуроров на гарантийку подписались? На каждую левозаходную гайку найдется свой болт.......
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8 час.
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