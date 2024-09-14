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Жители Екатеринбурга пожаловались на мигрантов, оккупировавших подвал дома

Жители Екатеринбурга пожаловались на мигрантов, оккупировавших подвал дома

Управляющая компания жителям не поверила. Людям пришлось самостоятельно доказывать, что они правы.В Екатеринбурге жильцы 31-го дома на улице Рощинской пожаловались на нелегальных мигрантов, которые поселились в подвале.

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Комментарии
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Maxim
Присадить по ст. 232 УК РФ, прокурорских - в Заполярье, для дальнейшего прохождения службы..
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13 час.
Дмитрий Гурин
Жители просто бы повесили свои замки срезав другие т.к. имеют полное право это их совместная собственность, и если управляйка их замки срежет то сразу влетает в УК РФ по &quot;незаконному проникновению&quot;. УК последнее время шибко распоясались или нюхалки забились или тех же прокуроров на гарантийку подписались? На каждую левозаходную гайку найдется свой болт.......
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8 час.

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