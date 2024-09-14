Жители Екатеринбурга пожаловались на мигрантов, оккупировавших подвал дома

Дмитрий Гурин

Жители просто бы повесили свои замки срезав другие т.к. имеют полное право это их совместная собственность, и если управляйка их замки срежет то сразу влетает в УК РФ по "незаконному проникновению". УК последнее время шибко распоясались или нюхалки забились или тех же прокуроров на гарантийку подписались? На каждую левозаходную гайку найдется свой болт.......