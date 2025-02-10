Почти сто астраханок стали участницами фотопроекта «Жена героя»

Их снимки можно увидеть на специальной выставке в Астрахани. Вчера в Астраханском краеведческом музее открылась выставка фотопроекта «Жены героев», который стартовал в сентябре 2022 года в Самаре по инициативе жены командующего 2-й армии Екатерины Колотовкиной.