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Новоаннинский сегодня 🇷🇺NOVO_TODAY

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Сезон фонтанов открыт! Скоро на маслозаводском кольце заработает фонтан "Голуби"

Сезон фонтанов открыт! Скоро на маслозаводском кольце заработает фонтан "Голуби". Правда пока он не радует своим видом, проезжающих мимо жителей города и района.

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