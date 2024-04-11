Сезон фонтанов открыт! Скоро на маслозаводском кольце заработает фонтан "Голуби". Правда пока он не радует своим видом, проезжающих мимо жителей города и района.
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Сезон фонтанов открыт! Скоро на маслозаводском кольце заработает фонтан "Голуби". Правда пока он не радует своим видом, проезжающих мимо жителей города и района.