Володин рассказал о законах, вступающих в силу в декабре

Посредническим организациям запретят принимать экзамены у мигрантов. Это предполагает один из законов, вступающих в силу в декабре, написал 29 ноября на своей странице в соцсетях председатель Госдумы Вячеслав Володин.
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