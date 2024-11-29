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Володин рассказал о законах, вступающих в силу в декабре

Володин рассказал о законах, вступающих в силу в декабре

Посредническим организациям запретят принимать экзамены у мигрантов. Это предполагает один из законов, вступающих в силу в декабре, написал 29 ноября на своей странице в соцсетях председатель Госдумы Вячеслав Володин.

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