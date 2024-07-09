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Кагосима Юнайтед — Зеспакусацу Гумма: прогноз на матч на 13 июля 2024 года

Кагосима Юнайтед — Зеспакусацу Гумма: прогноз на матч на 13 июля 2024 года

Winline раздает фрибет 3 000₽ рублей для ставки на этот матч ПОДАРОК: Фрибет 3 000₽ для всех игроков Дата встречи: 13 июля 2024 годаМесто проведения: Стадион Ширанами Превью матча: В 24-м туре Лиги 2 2024 года нас ждет увлекательный поединок между командами Кагосима Юнайтед и Зеспакусацу Гумма.

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