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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Ямаль первый в истории игрок с голевым действием в 1/4, 1/2 финала и в финале на одном Евро

Ямаль первый в истории игрок с голевым действием в 1/4, 1/2 финала и в финале на одном Евро

Ламин Ямаль сделал голевую передачу в финале Евро-2024 с Англией (2:1). Таким образом, 17-летний вингер сборной Испании стал первым в истории игроком, совершившим результативное действие в четвертьфинале, полуфинале и в решающем матче на одном чемпионате Европы.

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