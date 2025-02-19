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Вячеслав Бутусов выпустит альбом "Плач Адама" после пятилетней работы

Вячеслав Бутусов выпустит альбом "Плач Адама" после пятилетней работы

Вячеслав Бутусов, лидер групп Nautilus Pompilius и Ю-Питер, анонсировал выход альбома "Плач Адама" 20 февраля на цифровых платформах.

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