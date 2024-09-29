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  • Александр Пятнистый
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"Кинжал", "Авангард" и "Циркон": К третьей мировой готовы - НАТО напомнили о русском оружии и что оно может

"Кинжал", "Авангард" и "Циркон": К третьей мировой готовы - НАТО напомнили о русском оружии и что оно может

НАТО вновь напомнили о русском оружии и что оно может. Ничего экзотического, как у американцев, не требуется: "Кинжал", "Авангард" и "Циркон" к третьей мировой уже готовы, и США не смогут им противостоять.

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