Андрей Веретенников принял участие во встрече с заместителем председателя правительства Хабаровского края Ириной Горбачёвой

В ходе встречи с заместителем председателя правительства Хабаровского края Ириной Горбачёвой Уполномоченный по защите прав предпринимателей Андрей Веретенников озвучил вопрос необходимости закрытия долгов за выполненные работы перед представителями малого бизнеса.
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