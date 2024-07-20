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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Личка о «Динамо»: «Если смотреть на состав, топ-3 – крайне высокая цель. В «Спартаке» новый тренер, о «Зените» с их бюджетом вообще молчу»

Личка о «Динамо»: «Если смотреть на состав, топ-3 – крайне высокая цель. В «Спартаке» новый тренер, о «Зените» с их бюджетом вообще молчу»

– Вопрос о задаче на сезон. Она озвучена – место в тройке. Для вас это чересчур амбициозно, нормально или слишком скромно? – Сто процентов не слишком скромно, потому что нужно уважать соперников.

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