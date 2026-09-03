Сергей Тунчик предупредил о QR-мошенничестве в аэропортах

В аэропортах мошенники применяют фальшивые QR-коды для кражи данных. Сергей Тунчик из Лиги цифровой экономики рассказал о схемах злоумышленников и дал советы по защите: проверка Wi-Fi, избегание непроверенных QR-кодов и использование собственных зарядных устройств.
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