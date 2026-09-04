Суд в Кемерове арестовал подозреваемого по делу об убийстве 1994 года

Центральный районный суд Кемерова заключил под стражу подозреваемого по делу об убийстве двух девушек, совершённом в 1994 году.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- ХЛ Markíza: мать уче...
- ВС В ФСБ заявили, чт...
- ХЛ Москвичка лишилас...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым