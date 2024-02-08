Такеру Карлсону могут грозить санкции за его интервью с Путиным

Страны Европейского союза могут ввести санкции против журналиста Такера Карлсона, пишет Newsweek. Некоторые политики уже успели записать бывшего телеведущего в "глашатаи Путина" из-за интервью с российским президентом и отказ от нарративов западной пропаганды.