Такеру Карлсону могут грозить санкции за его интервью с Путиным

Страны Европейского союза могут ввести санкции против журналиста Такера Карлсона, пишет Newsweek. Некоторые политики уже успели записать бывшего телеведущего в "глашатаи Путина" из-за интервью с российским президентом и отказ от нарративов западной пропаганды.
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