Советник Трампа Уолтц о переговорах в Белом Доме.После того, как прессу попросили уйти, мы почти единогласно заявили президенту, что после оскорбления в Овальном кабинете мы просто не видим никаких путей для продолжения диалога и что любые дальнейшие действия приведут лишь к противоположному результату.
Последствия "переговоров"
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Амара Карпова
Самый безрассудный и жестокий палач — это тот, кто начинал свою карьеру в должности шута.💯🤬🤬
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18 час.
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