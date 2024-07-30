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TRENDYMEN

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Здесь не живут: что происходит в заброшенном турецком городе, где каждый дом как замок. Видео

Здесь не живут: что происходит в заброшенном турецком городе, где каждый дом как замок. Видео

С начала строительства в 2014 году ни один объект в этом странном городе не сдали в эксплуатацию. Владельцы при этом вложили в дома сотни тысяч долларов, но на улицах так и стоят пустые оболочки роскошных замков, простых зданий тут нет.

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Комментарии
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ВС
Вадим Скоробогатов
Сносить город?????Дур Дом.....Надо в него жизхнь вложить.
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1 д.
А Кудасов
Дураков вложиться по крупному в непонятно что и в итоге иметь себя в одно место оказывается не только в РФ предостаточно (т.с. самообслуживание при сверхскорости). И идиотов во власти, которые вышеназванных дураков оставляют в дураках и при этом сумевших не по идиотски обогатиться, тоже.
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1 д.

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