Здесь не живут: что происходит в заброшенном турецком городе, где каждый дом как замок. Видео

С начала строительства в 2014 году ни один объект в этом странном городе не сдали в эксплуатацию. Владельцы при этом вложили в дома сотни тысяч долларов, но на улицах так и стоят пустые оболочки роскошных замков, простых зданий тут нет.
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