Здесь не живут: что происходит в заброшенном турецком городе, где каждый дом как замок. Видео

А Кудасов

Дураков вложиться по крупному в непонятно что и в итоге иметь себя в одно место оказывается не только в РФ предостаточно (т.с. самообслуживание при сверхскорости). И идиотов во власти, которые вышеназванных дураков оставляют в дураках и при этом сумевших не по идиотски обогатиться, тоже.