(может быть и так, а может это всего лишь фантазия автора и политологов) В России рассматривается сценарий ядерного удара по базе НАТО, уверен политолог Андрей Перла.
Рассматривается сценарий ядерного удара по базе НАТО: Политолог о "разговорах наверху"
Комментарии
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Александр Макеев
Превентивно ударить ядерным оружием по всем пусковых установкам стратегии в США, а также по Пентагону и Белому дому! Заодно и по базам США в Германии и других странах, где размещено ядерное оружие США!
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9 час.
фарид сабиров
То что амеров надо до кучи мочить это точно. Эти твари ни когда не успокоятся , от мании величия и безнаказанности . Вот если вдарить по всей роже до крови потери сознания , вот тогда может и дойдет.
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3 час.
ВА
Владимир Амосов
Можно крепко наказать США даже без применения ядерного оружия. Основание есть. Военное вмешательство США во внутри русского (российского) конфликта. Вся Украина это та же Россия, это один народ. Была бы воля нашего Правительства.
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2 час.
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