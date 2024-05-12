Рассматривается сценарий ядерного удара по базе НАТО: Политолог о "разговорах наверху"

Александр Макеев Превентивно ударить ядерным оружием по всем пусковых установкам стратегии в США, а также по Пентагону и Белому дому! Заодно и по базам США в Германии и других странах, где размещено ядерное оружие США!

фарид сабиров То что амеров надо до кучи мочить это точно. Эти твари ни когда не успокоятся , от мании величия и безнаказанности . Вот если вдарить по всей роже до крови потери сознания , вот тогда может и дойдет.