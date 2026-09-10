Какое будущее ждёт Украину после войны и появится ли у Киева самостоятельность в политике — Лукьянов

В этом выпуске спецпроекта Украина.ру "Фёдор Лукьянов о геополитике" обсудили, какая Украина нам нужна в будущем и не усилится ли военно-политическое влияние Запада после победы России:03:00 - Будет ли Украина зависима от внешнего окружения после войны?08:00 - Сдержат или США обещания защищать Украину в обмен на редкоземы?11:40 - Какая Украина нужна России?21:45 - В каком случае возможен раздел Украины?Авторская программа журналиста издания Украина.