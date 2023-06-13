13 июня в Свердловской области ожидаются следующие события

В 11:00 в гордуме Екатеринбурга (пер. Банковский, 3 / пер. Театральный, 4, 5 этаж, к. 527) состоится заседание постоянной комиссии по муниципальной собственности.
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