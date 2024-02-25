Государство возместит россиянам ₽650 млн за оказание спортивных услуг

Министр спорта России Олег Матыцин выступил с заявлением, что в 2024 году граждане РФ получат от государства порядка 650 млн рублей в качестве налогового вычета за оказание им платных физкультурно-оздоровительных услуг.
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