Грозит ожирением и изжогой: диетолог Пономарева раскрыла самую опасную привычку после еды

Сразу после еды многие испытывают желание устроиться поудобнее и вздремнуть. Однако, как предостерегает диетолог Василиса Пономарева, такая привычка может привести к нежелательным последствиям, включая изжогу и набор лишнего веса.
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