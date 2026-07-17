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Крымская газета

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Солистка центра органной музыки "Ливадия" Юлия Прошенко: о зарубежных гастролях, юморе в музыке и самом большом орга́не в России

Солистка центра органной музыки "Ливадия" Юлия Прошенко: о зарубежных гастролях, юморе в музыке и самом большом орга́не в России

«Здесь орга́н существует вне богослужения. Музыка звучит исключительно как искусство». О зарубежных гастролях, юморе в музыке, пропавшем голосе перед огромным залом и самом большом орга́не в России – в интервью солистки Центра органной музыки «Ливадия», лауреата международных конкурсов и педагога Юлии Прошенко.

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