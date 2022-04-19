Двери. Типы дверей

Сегодня поговорим о дверях, вернее о самых интересных их решениях Итак: ⚡ ДВЕРЬ СКРЫТОГО МОНТАЖА Незаметность достигается за счет полностью скрытых петлях, которые встраиваются в такую же скрытую коробку Плюсы: - дверь незаметна! Если надо скрыть вход в гардеробную, кладовку, ванную-это то что нужно! - подходит для мансард, ее можно сделать скошенной -занимает мало места , так как не требует наличников -дверь можно сделать продолжением интерьера-наклеить молдинги, активные обои, чтобы не разрывать интерьер, покрасить в цвет стены, повесить картину.