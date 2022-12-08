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За сутки в Челябинской области 93 человека заболело ковидом и двое скончались

За сутки в Челябинской области 93 человека заболело ковидом и двое скончались

С начала пандемии переболело уже более 394 тысяч южноуральцев. По данным областного минздрава, подтверждение коронавируса за сутки получили 93 человека, в числе которых шестеро школьников.

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