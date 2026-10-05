Российские ученые назвали фаворитов Нобелевской премии

www.globallookpress.com В 2026 году в списке главных соискателей Нобелевской премии в области физиологии и медицины – первооткрыватели GLP-1, глюкагоноподобного пептида-1, играющего ключевую роль в пищеварении.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- В регионах России...
- Стубб решил наращ...
- Кушнер и Уиткофф ...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым