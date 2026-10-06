Трамп допустил уничтожение Ираном Лос-Анджелеса и Сан-Диего

Дональд Трамп © Jonathan Ernst/Reuters Дональд Трамп заявил, что возможное уничтожение Лос-Анджелеса и Сан-Диего Ираном стало бы «небольшой ценой» за безопасность США и мира, как и рост стоимости топлива из-за войны в Иране.
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