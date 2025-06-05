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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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Энтузиаст на примере OBS Studio показал, с какими сложностями сталкиваются польз...

Энтузиаст на примере OBS Studio показал, с какими сложностями сталкиваются польз...

Энтузиаст на примере OBS Studio показал, с какими сложностями сталкиваются пользователи LinuxРазработчик собственного дистрибутива Chimbalix, известный под ником Chimbal, опубликовал в своем блоге подробный материал, в котором на личном опыте продемонстрировал трудности компиляции и распространения программного обеспечения в среде Linux.

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