Аналитик Санер назвал подход команды Трампа к конфликту на Украине реалистичным

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Турецкий политический аналитик Йигит Санер назвал подход команды президента США Дональда Трампа к конфликту на Украине реалистичным.

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Комментарии
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Eduard
Хватит прр территории Украины петь,надоели.Эти территории ими не куплены.Сама Украина появилась 100 лет назад,что исторически смешно и состоит из чужих земель.Это значит у кого-то взяли и украм дали.Это значит,что тоже чьюнто целостность нарущили!
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18 час.
Eduard
У Польши территория Германии оккупирована,но мир молсит,даже немцы какнто не требуют возврата,хотя все в Единой Европе находятся.Так что к Украине пристали,у себя разберитесь!
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18 час.

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