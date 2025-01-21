Аналитик Санер назвал подход команды Трампа к конфликту на Украине реалистичным

Eduard

Хватит прр территории Украины петь,надоели.Эти территории ими не куплены.Сама Украина появилась 100 лет назад,что исторически смешно и состоит из чужих земель.Это значит у кого-то взяли и украм дали.Это значит,что тоже чьюнто целостность нарущили!