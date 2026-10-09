Музыкальный спектакль о Галилео Галилее покажут в Московском планетарии

В Большом звездном зале Московского планетария 12 и 13 ноября, а также 3, 4 и 5 декабря покажут музыкальный спектакль «Галилей и тайны небесных сфер», посвященный ученому эпохи Возрождения Галилео Галилею.
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