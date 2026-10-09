МОСИНФОРМ
ГлавнаяБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

МОСИНФОРМ

128 подписчиков

Музыкальный спектакль о Галилео Галилее покажут в Московском планетарии

Музыкальный спектакль о Галилео Галилее покажут в Московском планетарии

В Большом звездном зале Московского планетария 12 и 13 ноября, а также 3, 4 и 5 декабря покажут музыкальный спектакль «Галилей и тайны небесных сфер», посвященный ученому эпохи Возрождения Галилео Галилею.

Вернуться к статье
Новый комментарий от пользователя

Комментариев ещё нет

Напишите комментарий, будьте первым