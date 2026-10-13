МФТИ разработал алгоритм HARP для эффективного сжатия нейросетей

Учёные Московского физико-технического института (МФТИ) представили новый алгоритм HARP, который позволяет эффективнее сжимать нейросети и снижать потребность в вычислительных ресурсах дата-центров.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Материнский капит...
- Л В Латвии восстано...
- ЮГ Проректора «Синер...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым