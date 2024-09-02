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Страны Запада столкнулись с трудностями при поставках вооружений Украине – Blloomberg

Страны Запада столкнулись с трудностями при поставках вооружений Украине – Blloomberg

Союзники Украины сталкиваются с трудностями при выполнении обещаний по поставке вооружений. Об этом сообщаил Bloomberg со ссылкой на источники.

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